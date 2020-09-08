AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım oldu
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AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım oldu

AK Parti Türkeli İlçe Başkanlığı'na Genel Merkezde yapılan istişareler sonucunda Turan Yıldırım getirildi.

AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım oldu
08.09.2020 19:02 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:06

AK Parti Türkeli İlçe Başkanlığı'na Genel Merkezde yapılan istişareler sonucunda Turan Yıldırım getirildi.

AK Parti Genel Merkezinde yapılan istişareler sonucunda AK Parti'nin yeni ilçe Başkanı Turan Yıldırım oldu.

AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım, "Partimizin İlçe Başkanlığı adaylığı için Ankara'ya davet edidim. Burada, Genel Merkez ile istişare sonucunda ilçe başkanlığı görevi tarafıma tebliğ edildi. İlçemiz için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Yıldırım, önümüzdeki günlerde yeni yönetimini oluşturarak, bu ay içerisinde belirlenecek kongreye yeni yönetimi ile seçime girecek.

Yıldırım, partinin kuruluşundan bu yana partide görev almış,Türkeli için nefer olmuş herkese teşekkür etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

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