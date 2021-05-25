AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Belediye Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıda Aldemir, üç ay önce il başkanlığına seçildiğini hatırlattı.

Yönetim Kurulu ile çalışmalarını üç aydır sürdürdüklerini anlayan Aldemir, ülkenin ve milletin hayrına olan her türlü icraatın mücadelesi içinde olduklarını vurguladı.

"Siyasi partilerin içindeki bu makamların amacı, sadece partilere muhabbet duyan insan sayısını artırarak oy toplamak değil, icraatları yerinde analiz etmek, bu icraatları pozitif ya da negatif yönde yasama ve yürütme yetkisine sahip makamlara raporlamak, aksaklıkların düzeltilmesine ve eksiklerin giderilmesine yardımcı olmaktır." diyen Aldemir, şunları dile getirdi:

"Bu kutlu davada hizmete başladığımız günden bu güne yoğun pandemi kısıtlamalarının etkisine rağmen, Yürütme Kurulumuzu titizlikle oluşturup birim başkanlarımız, tüm yönetim kurulumuzun ve komisyonlarımızın görevlendirmelerini tamamladık. Bilindiği üzere önümüzdeki 2023 seçimleri istiklal ve istikbalimiz için büyük önem arz etmektedir. Dünya ölçeğindeki büyük yatırımlarımızdan, mavi vatan müdafaamıza, Irak ve Suriye'de devam eden terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımızdan, Kıbrıs davamızdaki kararlılığımıza, cuntacı, muhtıracı ve tüm vesayetçi zihniyetle olan mücadeleden, yerli ve milli savunma sanayisinin gelişimine kadar hiçbir alanda durmayacağız."

Aldemir, konuşmasında ???????İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını da kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu