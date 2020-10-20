AK Parti TBMM Grup Başkanı Bostancı'dan açık cezaevlerinde salgın izni açıklaması Açıklaması
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AK Parti TBMM Grup Başkanı Bostancı'dan açık cezaevlerinde salgın izni açıklaması Açıklaması

20.10.2020 18:57 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:57
AK Parti TBMM Grup Başkanı Bostancı'dan açık cezaevlerinde salgın izni açıklaması Açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ettiği için Adalet Bakanlığına, açık cezaevlerinde salgın iznine ilişkin yetkinin yeniden verilmesine sıcak baktığını belirtti.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ettiği için Adalet Bakanlığına, açık cezaevlerinde salgın iznine ilişkin yetkinin yeniden verilmesine sıcak baktığını belirtti.

Bostancı, Meclis'te gazetecilere, açık cezaevlerine yönelik 2'şer aylık izinlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Meclis'in, daha önce salgın dolayısıyla Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığına, açık cezaevinde bulunan mahkumların salgın şartlarında 2'şer ay izinli sayılmasına ilişkin yetki verdiğini hatırlatan Naci Bostancı, "Kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için bu yetkinin yeniden verilmesine sıcak bakıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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