AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?" sorusuna cevap verdi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?" sorusuna cevap verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üzeri vatandaşlarla ilgili konuşan Çelik, "65 yaş üzeri vatandaşlarımızın evde çok sıkıldığını biliyoruz. Tedbirlere sıkı bir şekilde uyarsak Mayıs sonunda normalleşmeyi konuşabileceğiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, '65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?' sorusuna cevap verdi
28.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:15

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının ne zaman kalkacağı yönündeki soruya yanıt veren Ömer Çelik, "65 yaş üzeri vatandaşlarımız başta olmak üzere herkes evde çok sıkıldı. Tedbirlere sıkı bir şekilde uyarsak Mayıs sonunda normalleşmeyi konuşabileceğiz" dedi.

"65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLAR SALGIN KARŞISINDA DAHA KIRILGAN"

Sokağa çıkma yasağı kararlarının, vatandaşların sokakta herhangi bir hastalıkla karşı karşıya kalmasını engelleme çabası olduğunu belirten Çelik,"Yani vatandaşımızı korumak için bunlar yapılıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın özellikle yaşları itibariyle bu salgın karşısında daha kırılgan olduklarına dair bilim adamlarını ortaya koyduğu veriler ile belirli bir yaş grubunun altındakilerin bulaştırma konusundaki hareketliliği ile ilgili bilim adamlarının tavsiyeleri doğrultusunda bu kararları alıyoruz. Buna yasak demek yanlış olur" ifadelerini kullandı.

"MAYIS SONUNDA NORMALLEŞMEYİ KONUŞABİLECEĞİZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuşmasının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir muhabirin "65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?" sorusuna Çelik, şu şekilde yanıt verdi:

"65 yaş üzeri vatandaşlarımız başta olmak üzere herkes evde çok sıkıldı. Tedbirlere sıkı bir şekilde uyarsak Mayıs sonunda normalleşmeyi konuşabileceğiz. Çok az kaldı, işin büyük kısmını atlattık, şimdi diğer kısmına geçiyoruz. Tedbirlerde gevşeme olursa, salgını artıracak kuralsızlıklar ortaya çıkarsa bugün vahalar güzel diye atacağımız bir adım normalleşmeye haftalar sonrasına atabilir. Tüm bunları ilerideki günlerde rakamların durumuna göre değerlendireceğiz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, '65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?' sorusuna cevap verdi

Güncel Manşet

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