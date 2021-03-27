AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un Diyanet'le ilgili sözlerine tepki
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un Diyanet'le ilgili sözlerine tepki

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik, ''Macron'un Türkiye'yi, Diyanet kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez'' ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın Fransa Cumhurbaşkanı ile son görüşmesinde ikili ilişkilerde pozitif gündeme odaklanmak noktasında bir kararlılık söz konusuydu. Ancak maalesef Macron'un son beyanatları ile bu çizginin dışına çıktığını görüyoruz" dedi.

Çelik "Macron'un Türkiye'yi, Diyanet kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Macron'un "Fransa Cumhuriyet değerleri"ne referans vererek Türk toplumunu ve Müslümanları hedef aldığını belirten Çelik, demokrasinin, Avrupa vatandaşlarının özgür bir şekilde dernek kurabilme ve siyasal, sosyal faaliyette bulunabilmelerine saygı duymayı gerektirdiğini söyledi.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Fransa'da düzenlenecek seçimlere müdahale edeceği iddiasını yineleyerek, "Fransa'nın propaganda organı yok. Fransa, yabancı ülkelerde faaliyet gösteren veya yabancı ülkede seçimlere Fransa adına katılan dernekleri, dini yapıları finanse etmez" demişti

Birkaç gün önce yayımlanan röportajında Türkiye hakkında söylediklerinin gözlem olduğunu ifade eden Macron, "Bugün Avrupa kıtasında, aralarında Diyanet'in de bulunduğu, Türkiye'nin resmi propaganda organları tarafından harekete geçirilen toplum örgütleri, yerleşik gruplar, siyasi gruplar var. Bunlar biliniyor ve tanınıyor. Kimi zaman seçimlerimize karışıyorlar, diğer zamanlarda derneklerin finansmanına karışırlar. Bunu son günlerde yine gördük" diye konuşmuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un Diyanet'le ilgili sözlerine tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un Diyanet'le ilgili sözlerine tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un Diyanet'le ilgili sözlerine tepki
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haber Yorumları (5)
HAY DAAAA: Ajanlık yapanları kimse kabullenmez.
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
KURT: TARİH BOYUNCA DÜŞMANLIKLARI GİZLİ ŞEKİLDE DEVAM ETMİŞTİR VE DEVAM EDECEKTİR SANMAYIN BUNLAR DOST BİZ BAŞKALARINA MÜSLÜMAN DEGİLİZ RABBİME MÜSLÜMANLIK İBADET EDELİM ONLAR KONUŞSUN DURSUN
Cevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
KEFIR: sen ibadet edersin , onlar yapar. adamlar teknoliojide bilimde adalette dunya ile yarisir , sende ibadet edersin. her gun kazandigin daha da azalir , adalet arasan bulamazsin . bu dunyayi cehenneme cevirip ote dunya hayaliyle yasiyorsunuz. ibadetle birsey olsaydi , musluman ulkeler en iyi ulkeler en guzel ulkeler olurdu.
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