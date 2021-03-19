AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasi siciliniz diktatörlüktür
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasi siciliniz diktatörlüktür

19.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:52
AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasi siciliniz diktatörlüktür

AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasi siciliniz diktatörlüktürAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasimize yapılan her suikastın siyasi aygıtı oldunuz. Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasi siciliniz diktatörlüktür

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasimize yapılan her suikastın siyasi aygıtı oldunuz. Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı'na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum, bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz. Rahmetli Menderes'ten bugüne kadar siz hep aynı şeyi yaptınız. Demokrasiye diktatörce saldırdınız. Bununla da övündünüz. Demokrasimize yapılan her suikastın siyasi aygıtı oldunuz. Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür. Hala bu sicille aranıza mesafe koymamanız diktatörlük hevesinizin devam ettiğini gösteriyor. Türkiye'deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı şebekelerin dolaşıma soktuğu ve vesayet hevesiniz yüzünden iç siyasete bire bir taşıdığınız 'diktatör' ifadesi, o şebekelerle aynı mantığın ve hezeyanın ürünüdür. Kara propaganda merkezlerine ait metinleri kes-kopyala-yapıştır yöntemi ile siyasi hayatımıza taşıyanların suçüstü yakalanınca saldırganlaşması ve hadsiz dile sığınması sadece suçluluklarını bastırmak içindir" ifadelerini kullandı.

Buğra OLAÇ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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