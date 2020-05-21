AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi: Şiddetle kınıyoruz
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AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi: Şiddetle kınıyoruz

İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden
21.05.2020 08:40 | Son Güncelleme: 21.05.2020 08:44

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin tepki gösterdi.

"SALDIRILARI LANETLİYORUZ"

Ömer Çelik, paylaşımında, "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezi ses sistemine sızarak, bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz." dedi.

Çelik, açıklamasının devamında İstiklal Marşı'ndan bir kıta paylaştı. Çelik, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu toprakların ruhuna yazılı olan "söz"ümüz budur:

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:

Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!

Bu ezanlar -ki şehâdetleri dînin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli..."

NE OLMUŞTU?

Dün akşam saatlerinde İzmir'in Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi bir çok ilçesindeki camii hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalındı.Vatandaşların telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde görüntü alan kişilerin de şaşkınlığını gizleyemediği görülmüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Müftülük tarafından olayla ilgili soruşturma başlatırken kimliği belirsiz kişilerin merkezi ezan sistemine sızarak frekansları değiştirmiş olabileceği ihtimalinde duruluyor. Açıklamada, iddialarının doğru olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan Emniyet de konu hakkında araştırma başlattı.

Güncel Manşet

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