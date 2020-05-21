AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi: Şiddetle kınıyoruz İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin tepki gösterdi. "SALDIRILARI LANETLİYORUZ" Ömer Çelik, paylaşımında, "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezi ses sistemine sızarak, bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz." dedi. Çelik, açıklamasının devamında İstiklal Marşı'ndan bir kıta paylaştı. Çelik, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bu toprakların ruhuna yazılı olan "söz"ümüz budur: Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! Bu ezanlar -ki şehâdetleri dînin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli..."