AK Parti Sivas teşkilatından kan bağışına destek AK Parti Sivas İl Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay için kan bağışında bulundu.

AK Parti Sivas İl Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay için kan bağışında bulundu.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılay Sivas Şubesine gelen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya ve partililer, kan verdi.

Ekinci, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı olarak 81 ilde 30 Haziran'a kadar sürecek kan bağış kampanyası başlattıklarını belirterek, "Kızılay kara gün dostu olarak bilinir, biz çocukluğumuzdan itibaren bunu böyle biliriz. Deprem, çığ, Kovid-19, Ramazan olur Kızılay. Bizler de AK Parti teşkilatları olarak Kızılay'ın bu çağrısına kayıtsız kalamazdık. Kızılay başkanımızın 'Kan stoklarımız azalıyor' çağrısına destek verme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Hakan Aksu da "Ülkemizin ve dünyamızın içinden geçtiği olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde 'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaşlarımızdan dolayı kan stoklarında ciddi azalma oldu. Her alanda varlığını hissettiren AK Parti teşkilatlarımızla bu konuya duyarsız kalmadık. Kan bağışı kampanyasına Sivas'ta tüm teşkilatlarımız destek verdi. Teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Kızılay Sivas Şube Başkanı Mustafa Sarılar da kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.

Sivas'ta, sosyal mesafe kuralları gereği günde 35 partili, 30 Haziran'a kadar merkeze giderek kan bağışlayacak.

Kaynak: AA