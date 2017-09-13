AK Parti Simav İlçe Başkanlığına Adil Biçer Atandı
Kütahya’nın Simav ilçesinde AK Parti İlçe başkanlığına Avukat Adil Biçer atandı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde AK Parti İlçe başkanlığına Avukat Adil Biçer atandı. AK Parti Genel Merkezi tarafından alınan kararın Simav için 'hayırlı olmasını' dileyen Hüseyin Güner, Simav'ın her zaman Kütahya siyaseti için önemli bir ilçe olduğunu belirtti.
Simav AK Parti İlçe Başkanlığına atanmasının, Genel Merkezin takdiri olduğunu söyleyen Avukat Adil Biçer, Simav AK Parti İlçe Başkanı olarak görev yapacak olmanın gurunu yaşadığını belirterek, "Bu kutlu ve çok önemli davaya hizmet ederken Allah bizleri utandırmasın, hayırlı olsun" dedi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA