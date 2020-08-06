AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? 26 ilde telefonla anket metodu ile yapılan araştırmada AK Parti seçmenine "Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına kim geçmeli?" sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 38'i tercihini Süleyman Soylu'dan yana kullandı.

Artıbir Araştırma Şirketi'nin hazırladığı Ağustos ayı 'Türkiye'nin Gündemi' araştırmasında AK Parti seçmenine "Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına kim geçmeli?" sorusu yöneltildi. BAKAN SOYLU'YU İSTİYORLAR 26 ilde telefonla anket metodu ile yapılan araştırmaya katılanların yüzde 38.2'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçmesini istiyor. BAKAN KOCA İKİNCİ SIRADA Koronavirüs süreci döneminde ortaya performansla dikkatleri üzerine çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın partinin başına geçmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 17.8'de kaldı.