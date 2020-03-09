AK Parti Sason İlçe Başkanlığına Avni Yıldırım yeniden seçildi
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AK Parti Sason İlçe Başkanlığına Avni Yıldırım yeniden seçildi

AK Parti Sason İlçe Başkanlığına Avni Yıldırım yeniden seçildi.

09.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:08
AK Parti Sason İlçe Başkanlığına Avni Yıldırım yeniden seçildi

AK Parti Sason İlçe Başkanlığına Avni Yıldırım yeniden seçildi.

Özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen ve 2 adayın yarıştığı kongrede eski başkan Avni Yıldırım tekrar seçildi.

Kongrede söz alan Yıldırım, görev yaptığı süre zarfında yaptığı hizmetleri anlattı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Batman İl Başkanı Akif Gür, Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve partililerin katıldığı kongrede Yıldırım 264, Muhsin Suna ise 38 oy aldı.

Tekrar başkanlığa seçilen Yıldırım, delegelere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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