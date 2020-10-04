AK Parti Saraykent 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
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AK Parti Saraykent 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

04.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 04.10.2020 18:47
AK Parti Saraykent 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

Yozgat'ta AK Parti Saraykent 7. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Necmettin Kaya güven tazeledi.

Yozgat'ta AK Parti Saraykent 7. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Necmettin Kaya güven tazeledi.

Kongre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı.

Kongrede konuşan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, kongrenin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kongrelerin aynı zamanda bir muhasebe dönemi olduğunu ifade eden Başer, "İlçe başkanlığımıza tekrar seçilen Necmettin Kaya kardeşimizi ve yönetimini tebrik ediyor, geçmiş dönemlerde yönetimde yer alan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İnandığımız yolda ilk günkü aşkla yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun da kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tek listeyle girilen kongrede Necmettin Kaya, yeniden göreve seçildi.

Kongreye, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal ve delegeler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Öçal

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