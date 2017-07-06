AK Parti Samsun Milletvekili Kurt'un Havza Ziyareti

AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Havza ilçesini ziyaret etti.



Havza Ziraat Odası Başkanlığında, Oda Başkanı Coşkun Genç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kurt, ardından Havza Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü ziyaret ederek, İlçe Müdürü Hüsamettin İlhan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Tarımsal üretimin çeşitlendirilmesinin önemine işaret eden Kurt, "Gelişime açık olmalıyız. Artık tarımı dededen kalma yöntemlerle değil daha profesyonel yapmalıyız. AK Parti dönemi ile tarımsal alanda önemli birçok çalışma yapıldı ama yapacağımız daha çok iş var." dedi.



Kurt, çiftçilerin birlikte hareket etmelerinin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:



"Tarımsal kooperatif ve birliklerimiz ile çiftçimiz daha güçlü oluyor. Çiftçimiz bu şekilde ürünü daha iyi fiyattan verebiliyor. Havza'da Belediyemiz, Ziraat Odamız ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğümüzün ortak hareket edeceği bir dernek ile ilçe tarımına yön verilmesi bölge çiftçisi için önemli bir husus."



Kurt ve beraberindekiler daha sonra Havza Kaymakamlığına geçerek Kaymakam Vekili Cengiz Nayman ile bir süre görüştü.



Yapılan her işin vatandaş için olduğunu söyleyen Kurt, "Kaymakamlık ve belediyemiz, halkımıza hizmet için çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de ilçemize hizmet konusunda üzerimize düşen her işte kurumlarımızın yanındayız ve yardımcısıyız. Bu vesile ile bir süre önce göreve başlayan kaymakamımıza görevinde başarılar dilerim." diye konuştu.



Kaymakam Vekili Nayman ise ziyaretlerinden ötürü Kurt'a teşekkür ederek, "Amacımız Havza'ya ve Havzalılara hizmet etmek." dedi.



Kurt son olarak Havza Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Oda Başkanı Erkan Acar'dan Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Kurt, altyapı çalışmalarının ardından OSB'ye hızlı şekilde yatırımcı bulmak için çalışılması gerektiğinin önemine değinerek, şöyle devam etti:



"İlçede göçü durduracak ve istihdam sorununu çözecek olan OSB'ye yatırımcı bulmak için bizler de elimizden gelen desteği vereceğiz. İnşallah en kısa sürede parsellerimizin tahsisini yapacağız ve artık burada fabrikalar çalışmaya başlayacak."



Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise OSB'nin Havza için önemli olduğunu söyledi. İkiz, "Sizlerin de desteği ile kısa sürede burada fabrikalar kurulacak ve Havza göç veren değil göç alan bir ilçe olacak." dedi.



Kurt'a, ziyaretlerde Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir eşlik etti.