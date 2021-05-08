AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'ten Kadir Gecesi ve Anneler Günü mesajları
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AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'ten Kadir Gecesi ve Anneler Günü mesajları

AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'ten Kadir Gecesi ve Anneler Günü mesajları
Anadolu Ajansı / Selçuk Girgin - Haberler | Güncel

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Kadir Gecesi ve Anneler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Kadir Gecesi ve Anneler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Atabek, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanının yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kadir Gecesi, sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği özel bir gecedir. Dargınlıklara ve kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmak için bu gece insanlara önemli fırsatlar sunmaktadır. Peygamber Efendimiz de bir hadisi şerifinde bu gece de çokça dua edilmesini tavsiye ediyor. Biz de bu gece de ellerimizi Allah'a açarak ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyelim. Başta ülkemiz ve gönül coğrafyamız olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ederken, bu gecenin feyz ve bereketinden en güzel biçimde nasiplenmeyi, huzur, güven ve barış içinde Ramazan Bayramı'na kavuşmayı, Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."

Atabek, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında da annelerin, en zor zamanlarda, en fedakar insanlar olduğunu belirtti.

"Anne, öğretmendir, anne, hayatını çocuklarına adayan, yüreğinde sevgi ve sabrı taşıyan dünyanın en kutsal varlığıdır." ifadesini kullanan Atabek, mesajında şunları kaydetti:

"Cennet annelerin ayakları altındadır' hadisi şerifi, inancımızın annelere vermiş olduğu değeri ortaya koymaktadır. Karşılıksız tek sevgi, anne sevgisidir. Bu sevgiye layık evlat olabilmek için, annelerimizin kıymetini en iyi şekilde bilmeliyiz. Onlara saygıyı, hürmeti, ilgiyi, yılda bir gün değil, her gün göstermeliyiz. Annemizle geçireceğimiz zamanın sınırlı olduğu bilinciyle üzerimize düşen görevi en güzel şekilde yerine getirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Girgin

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