AK Parti Osmaniye milletvekilleri incelemelerde bulundu

21.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:20

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Düziçi ilçesinde yapımı devam eden gençlik merkezi ve devam olimpik yüzme havuzu inşaatlarında incelemede bulundu.



Durmuşoğlu ve Kaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat'tan inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Restorasyon çalışması yapılacak spor salonunda da incelemelerde bulunan milletvekilleri burada voleybol maçı yaptı.

Kaynak: AA