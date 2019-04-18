AK Parti Olarak Farkımızı Ortaya Koyacağız"

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde partilerinin kazanan belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Parti il binasında düzenlenen toplantıya, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Şehmus Akbacı da katıldı.

Toplantıda konuşan Kılıç, seçimlerde 5 ilçe belediye başkanlığını kazandıklarını anımsatarak, hizmet kervanlarını daha da genişlettiklerini ifade etti.

Belediye başkanlarıyla yaptıkları toplantıda ilçelerin hassasiyetlerini göz önünde bulundurduklarını belirten Kılıç, "İlçelerimizin eksikliklerini ve yapılması elzem olan icraatları göz önünde bulundurduk. Bundan sonraki süreçte AK Parti olarak inşallah yapacağımız aktif çalışmalarla farkımızı ortaya koyacağız." dedi.

Kaynak: AA