AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı vatandaşlara aşure ikramı etti
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AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı vatandaşlara aşure ikramı etti

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı vatandaşlara aşure ikramı etti
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Odunpazarı İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Sedef Özgüneş, Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yasin Sarı ve partinin Emek Mahallesi teşkilatı ile Emek Mahallesi'nde vatandaşlara aşure ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acar, böylesine özel günleri yaşatmak ve anlamlı olmasını sağlamak adına teşkilat üyeleriyle aşure ikramında bulunduklarını, etkinlikte vatandaşlarla sohbet etme fırsatı yakaladıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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