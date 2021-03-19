AK Parti'nin yeni yöneticilerinden ziyaretler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

AK Parti'nin yeni yöneticilerinden ziyaretler

19.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:50
AK Parti'nin yeni yöneticilerinden ziyaretler

AK Parti Bilecik İl Başkanlığına kısa bir süre önce seçilen Serkan Yıldırım, yönetim kadrosu ile ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığına kısa bir süre önce seçilen Serkan Yıldırım, yönetim kadrosu ile ziyaretlerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz ay AK Parti 7. Olağan Bilecik İl Başkanlığı seçimlerinde göreve seçilen Serkan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, kentte görev yapan protokol üyelerini ziyaret etti. İl olarak Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret eden Yıldırım, "Teşkilatımız ile birlikte Bilecik Valimiz Bilal Şentürk' ü ziyaret ettik. Misafirperverliklerinden dolayı valimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret eden Yıldırım ve beraberindekiler, son olarak Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretler sonunda kısa bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "İl Emniyet Müdürümüz Ertuğrul Namal' ı ziyaret ettik. Gece gündüz şehrimizin güvenliği ve vatandaşımızın huzuru için mesai harcayan tüm emniyet teşkilatı mensuplarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ardından teşkilatımız ile birlikte Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin' i ziyaret ettik. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

AK Parti'nin yeni yöneticilerinden ziyaretler
AK Parti'nin yeni yöneticilerinden ziyaretler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Sibel Can Aslıhan Karalar
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Bülent Uygun Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'nin yeni yöneticilerinden ziyaretler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:54:11. #1.14#
title