AK Parti'nin 'Üç Kademe Birim Başkanları İstişare ve Değerlendirme' toplantısı - Haberler
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AK Parti'nin 'Üç Kademe Birim Başkanları İstişare ve Değerlendirme' toplantısı

AK Parti'nin 'Üç Kademe Birim Başkanları İstişare ve Değerlendirme' toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bilecik'te, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in katılımı ile düzenlenen 'Üç Kademe Birim Başkanları İstişare ve Değerlendirme' toplantısında, 2023 öncesi yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in katılımı ile düzenlenen 'Üç Kademe Birim Başkanları İstişare ve Değerlendirme' toplantısında, 2023 öncesi yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, daveti üzerine Bilecik'e gelen Kandemir'in, partililere, 2023 öncesi izlenecek yol haritası, yapılmış ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdiğini anlattı. Yıldırım, ""Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'i Bilecik'imiz de ağırladık. İl teşkilatımız, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ile bir araya gelerek 2023 öncesi yol haritamızı, yapılmış ve yapılacak çalışmaları değerlendirdik" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan toplantıya, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Av. Mustafa Köse, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ayhan Salman, AK Parti MKYK Üyesi Kurtcan Çelebi ve Teşkilat Koordinatörü Necati Karagöz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Karadayı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve parti yöneticileri eksiksiz katılım sağladı. - BİLECİK

AK Parti'nin 'Üç Kademe Birim Başkanları İstişare ve Değerlendirme' toplantısı

AK Parti'nin 'Üç Kademe Birim Başkanları İstişare ve Değerlendirme' toplantısı

AK Parti'nin 'Üç Kademe Birim Başkanları İstişare ve Değerlendirme' toplantısı

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