AK Parti'nin Kongre Çalışmaları

AK Parti Iğdır İl Teşkilatı, olağan genel kurul çalışmaları kapsamında toplantı düzenledi.



İl teşkilat binasında düzenlenen toplantıya, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, İl Genel Meclis Başkanı Kurban Oluz ve teşkilatların yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Toplantıda konuşma yapan milletvekili Aras, AK Parti'nin milletin gönlünde önemli dinamiklere sahip bir parti olduğunu söyledi.



Parti teşkilatlarının genel kurul çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Aras, "Genel Başkanımızın, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşkilatların tazelenmesi konusunda güçlü iradesi var. AK Parti'nin en ücra köşelere kadar temsil edilmesi şansını vererek partimizi daha da büyütmek istiyoruz. Bu çalışmalarımızla, 'küçük olsun benim olsun' anlayışından vazgeçerek, 'büyük olsun hepimizin olsun' anlayışını kendimize şiar edineceğiz. Partimizin Iğdır'da kanaatimce yüzde 70 potansiyeli var. Bunun açığa çıkarılması ve partimize kanalize edilmesi için de ruhunu kuvvetli bir şekilde ilimizde inşallah icra edeceğiz. Bu partinin her organında görev almak isteyen herkese kapımız açıktır." dedi.



AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz da konuşmasında, genel merkezlerinin parti tüzüğü gereği aldığı kongre süreciyle birlikte 3 Temmuz tarihi itibarıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Iğdır'da da kongre süreçlerinin başladığını söyledi.



Yapılan kongrelerle belde teşkilatlarında yenileme yapıldığını belirten Tutulmaz, "Yine genel merkezimizin aldığı karar doğrultusunda 19 Ağustos tarihi itibarıyla Türkiye genelinde 970 ilçenin kongre takvimi başlatıldı. Geçtiğimiz son 3 haftada Türkiye genelinde yüzlerce ilçemizin kongreleri yapılmaya başlandı. Bununla birlikte Iğdır dahil olmakla birlikte ilçelerimizin kongreleri devam edecek ve 15 Kasım'da bu kongreler bitirilecektir. Bu manada bu hafta sonu merkez ilçe ve Tuzluca ilçemizin kongresi yapılacak. Bir sonraki hafta pazar günü ise Aralık ve Karakoyunlu ilçelerimizin kongreleri yapılacaktır. Genel merkezimizin belirlediği takvim çerçevesinde, bundan sonra il kongreleri yapılacaktır. Kongreler siyasi partiler için yenilenmedir. Yeni bir heyecanın yeni bir taze kanın başlangıcıdır. Bu manada tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da AK Parti'de bir kongre heyecanı var." diye konuştu.