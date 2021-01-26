AK Parti'nin 2020'nin en beğenilen olayı anketinde ilk sırayı Ayasofya'nın ibadete açılması aldı
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AK Parti'nin 2020'nin en beğenilen olayı anketinde ilk sırayı Ayasofya'nın ibadete açılması aldı

26.01.2021 07:58 | Son Güncelleme: 26.01.2021 08:49

AK Parti'nin sosyal medya uygulaması Telegram'da yaptığı 2020'nin en beğenilen ve unutulmaz olayı anketinden Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması çıktı. Ankette Azerbaycan'ın Karabağ zaferi yüzde 10 ile ikinci, Karadeniz'de doğal gaz bulunması ise yüzde 8 ile üçüncü sırada yer aldı.

Ankette, "2002'den bu yana her yıl olduğu gibi 2020'de de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde pek çok güzel çalışmaya milletçe imza attık" denilerek katılımcılara 2020'nin unutulmaz ve en beğenilen olayı soruldu. Şıklar arasında Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi ve Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu olaylara ilişkin fotoğraflarına da yer verilen ankete katılanların yüzde 82'si Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını seçti. Katılımcıların yüzde 10'u ise Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunmasını işaretlerken, yüzde 8'i Azerbaycan'ın Karabağ zaferini geçen yılın en unutulmaz ve beğenilen olayı olduğunu belirtti.

AK Parti'nin 2020'nin en beğenilen olayı anketinde ilk sırayı Ayasofya'nın ibadete açılması aldı

"AYASOFYA GÖZ NURU"

Yeni Şafak'ın haberine göre, anketten Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması çıksa da katılımcılar, yorumlarda "hepsi" diye belirtti. Ayasofya ile ilgili yapılan değerlendirmelerden bazıları şöyle:

-Hepsi ama Ayasofya göz nuru.

-Hepsi ama Ayasofya hayalimizdi.

-Ayasofya 2020'nin taçlı yıldızıdır.

-2020'nin en güzel olayı Ayasofya'dır.

-Ayasofya bu milletin baş tacı, güzel yarınlarının anahtarıdır.

-Hepsi birbirinden kıymetli ama Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Türk İslam tarihinin dönüm noktasıdır.

-Büyük ve bağımsız bir Türkiye'nin müjdecisi olan bu üç gelişme de birbirinden önemlidir. Ancak Ayasofya feth-i mübin sembolüdür.

AK Parti'nin 2020'nin en beğenilen olayı anketinde ilk sırayı Ayasofya'nın ibadete açılması aldı

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