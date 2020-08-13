AK Parti'nin 19. yıl dönümü için hazırlanan film 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı AK Parti'nin 19. yıl dönümü için hazırlanan filmin gösterimi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak'ta 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen AK Parti 19.

75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı AK Parti'nin 19. yıl dönümü için hazırlanan filmin gösterimi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak'ta 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasına katıldı. Programın başlangıcında AK Parti'nin 19 yılını anlatan film gösterildi. (17) Kaynak: AA