AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur'dan Yeni Akit gazetesine yalanlama
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AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur'dan Yeni Akit gazetesine yalanlama

AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur, Yeni Akit gazetesinde çıkan "Dilipak'a davada ilk fire Niğde Kadın Kollarından" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur'dan Yeni Akit gazetesine yalanlama
10.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:10

AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur, Yeni Akit gazetesinde çıkan "Dilipak'a davada ilk fire Niğde Kadın Kollarından" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Temur, yazılı açıklamasında, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın AK Parti'li kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında, başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanının suç duyurusunda bulunacağını belirtmesinin ardından bugün Yeni Akit gazetesindeki haberde "Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunma niyetinin olmadığı" şeklinde yer alan ifadeyi asla kullanmadığını belirtti.

AK Parti'li kadınlara yönelik kullanılan hakaret ve iftira düzeyine varan ifadelerin her kadını olduğu gibi kendisini de derinden yaraladığına dikkati çeken Temur, şunları kaydetti:

"Toplum nezdinde saygınlığımızı rencide etmeye yönelik bu söylemler karşısında suç duyurusunda bulunma kararı partimizin ve birey olarak da hepimizin ortak kararıdır. Dolayısıyla bu konuda aksi bir söylem içinde bulunmam kati suretle mümkün değildir.

Yeni Akit'ten Dursun Suna'yı, 9 Ağustos'ta yaptığım telefon görüşmesinde açıklamamızı genel merkezimizle eş zamanlı yapacağımızı söylememe karşın sözlerimi çarpıtarak yalan haber yapması sebebiyle bugün tekrar aradığımda 'Bu işler böyle olur başkan' diyerek bu sözleriyle gerçeği olduğu gibi yansıtmadığını kendisi de kabul etmiş olmaktadır."

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının ortak atılacak her adımda 81 İl Kadın Kolları Başkanlarıyla yoğun bir temas ve istişare geleneğine sahip olduğuna işaret eden Temur, "Bu konuda haberi yapan gazeteciyle ilgili hukuki yollara da başvuracağımı tüm kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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