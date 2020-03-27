AK Parti Muş Milletvekili Şimşek'ten "evde kal" çağrısı AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulunarak kitap okumalarını istedi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulunarak kitap okumalarını istedi.

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunan Şimşek, salgının bulaşmaması için sosyal mesafenin korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Toplum olarak çok önemli ve hassas bir süreçten geçtiklerini belirten Şimşek, şu şöyle konuştu:

"Önce kendi sağlığın, sonra ailenin ve tüm toplumun sağlığı için "evde kal" diyorum. Evde kaldığınız sürece ailenizle bol bol zaman geçiriniz ve kitap okumayı unutmayınız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında tüm kurumlar gerekli tedbirleri aldı. Kendinizin, ailenizin, dostlarınızın ve akrabalarınızın sağlığı için evinizden çıkmayın. Bu süreçte dostlarınız ve akrabalarınız evde telefonla irtibat kurun."

Milletvekili Şimşek, ayrıca evlerinden dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstündeki yakınlarını telefonla arayarak yalnız olmadıklarının hatırlatılmasını istedi.

Kaynak: AA