AK Parti Muş İl Başkanı Avcı, Malazgirt ilçesinde incelemelerde bulundu

AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı, Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı, Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

Beraberindekilerle parti binasına geçen Avcı, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, Gençlik Kolları Başkanı Resul Can Akgün ve partililerle bir araya geldi.

Avcı, kentte bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, kent sakinlerinin bayramını tebrik etti.

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddetine değinen Avcı, şunları aktardı:

"Kudüs üç semavi din için çok kutsaldır. Kudüs, asla bir siyaset anlayışının kurbanı edilmeyecek kadar hassas bir bölgedir. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi orası bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs, bizim kutsalımızdır. Biz AK Partililer olarak Kudüs ve oradaki Filistin halkının haklarını savunmak adına ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Kudüs'te Müslümanlara yapılan bu zulmü kınıyoruz."

İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal'ı ziyaret eden Avcı ve beraberindekiler daha sonra Belediye Başkanı Cengiz Altın ile bir araya geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kent merkezindeki iş yerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen Avcı, öğretmenevinde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluştuktan sonra Kaymakam Yiğit Yaşar'a ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaşar, Avcı ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin