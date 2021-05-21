AK Parti Muş İl Başkanı Avcı, Malazgirt ilçesinde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

AK Parti Muş İl Başkanı Avcı, Malazgirt ilçesinde incelemelerde bulundu

AK Parti Muş İl Başkanı Avcı, Malazgirt ilçesinde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı, Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı, Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

Beraberindekilerle parti binasına geçen Avcı, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, Gençlik Kolları Başkanı Resul Can Akgün ve partililerle bir araya geldi.

Avcı, kentte bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, kent sakinlerinin bayramını tebrik etti.

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddetine değinen Avcı, şunları aktardı:

"Kudüs üç semavi din için çok kutsaldır. Kudüs, asla bir siyaset anlayışının kurbanı edilmeyecek kadar hassas bir bölgedir. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi orası bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs, bizim kutsalımızdır. Biz AK Partililer olarak Kudüs ve oradaki Filistin halkının haklarını savunmak adına ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Kudüs'te Müslümanlara yapılan bu zulmü kınıyoruz."

İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal'ı ziyaret eden Avcı ve beraberindekiler daha sonra Belediye Başkanı Cengiz Altın ile bir araya geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kent merkezindeki iş yerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen Avcı, öğretmenevinde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluştuktan sonra Kaymakam Yiğit Yaşar'a ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaşar, Avcı ve beraberindekilere teşekkür etti.

AK Parti Muş İl Başkanı Avcı, Malazgirt ilçesinde incelemelerde bulundu
AK Parti Muş İl Başkanı Avcı, Malazgirt ilçesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu kategoride olduğu belirlendi
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu kategoride olduğu belirlendi
İçişleri Bakanlığı: Eren-13 operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu...
İçişleri Bakanlığı: Eren-13 operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu...
BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TKPML TERÖRİSTLERİNİN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TKPML TERÖRİSTLERİNİN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Sedat Peker Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Mesut Özil Ersun Yanal Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Muş İl Başkanı Avcı, Malazgirt ilçesinde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 11:29:02. #1.11#

title