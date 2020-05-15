AK Parti Muratlı İlçe Başkanlığına Atılgan atandı
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AK Parti Muratlı İlçe Başkanlığına Atılgan atandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yeni AK Parti İlçe Başkanı Ali Atılgan oldu.

AK Parti Muratlı İlçe Başkanlığına Atılgan atandı
15.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:36

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yeni AK Parti İlçe Başkanı Ali Atılgan oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Muratlı İlçe Başkanı Av. Emrah Tunca ve yönetiminin görevi bırakmasıyla birlikte yerine yeni AK Parti İlçe Başkanı olarak Ali Atılgan atandı. AK Parti Muratlı ilçe binasına gelen partinin Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül ile AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, yeni görevini Ali Atılgan'a tebliğ ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Eski ilçe başkanları ve bir takım eski yöneticilerle görüştüğünü dile getiren yeni AK Parti İlçe Başkanı Ali Atılgan ise, yönetim kurulu üyeliği adaylığı için son başvuru tarihinin 22 Mayıs olduğuna işaret etti.

Bayramdan sonra yapılacak mülakatın ardından Ali Atılgan başkanlığındaki yeni AK Parti Muratlı İlçe Yönetimi görevine başlayacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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