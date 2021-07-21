AK Parti MKYK Üyesi Zeybek, Kocaeli'de partisinin bayramlaşma programında konuştu Açıklaması
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AK Parti MKYK Üyesi Zeybek, Kocaeli'de partisinin bayramlaşma programında konuştu Açıklaması

AK Parti MKYK Üyesi Zeybek, Kocaeli'de partisinin bayramlaşma programında konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Politika

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, "2023'e şimdiden hızlı şekilde çalışmaya başlamamız gerekiyor.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, "2023'e şimdiden hızlı şekilde çalışmaya başlamamız gerekiyor." dedi.

Partisinin Kocaeli İl Başkanlığınca açık alanda düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Zeybek, 3 bayram aradan sonra yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının henüz bitmediğini ifade eden Zeybek, "Bizler yine dikkatli olalım, maskelerimizi takalım, mesafeye dikkat edelim çünkü vakalar artmaya başladı. Ancak biz tedbirli olursak bu salgın bitecek. Aşı olalım. Türkiye haritasını takip ediyorum, Kocaeli hala turuncu vaziyette. Aşı oranı arttıkça temennimiz Kocaeli'nin mavi olması, en azından sarı olsun. Bu da bizlere bağlı." diye konuştu.

Zeybek, dün gece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) döndüklerini, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'yla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına iştirak ettiklerini anımsattı. KKTC ziyaretinin anlamlı ve duygu yüklü olduğunu dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mız sağ olsun, KKTC'den dünyaya çok önemli mesajlar verdi. KKTC halkında da o sevgi ve desteği birebir hissettik. Allah inşallah Cumhurbaşkanı'mıza uzun ömürler verir, bu ülkenin başından eksik etmez. Bu, sadece bizler ve Türk halkı için değil, tüm malum ülkeler için geçerli. Burada teşkilatlarımıza ve bizlere görevler düşüyor. 2023'e şimdiden hızlı şekilde çalışmaya başlamamız gerekiyor. Kocaeli teşkilatları, her zaman çok güçlü ve Ankara'ya örnek teşkilatlar."

"Aziz milletimizin tarih boyu gösterdiği başarılara yenilerini ekleyeceğiz"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Kovid-19 tedbirlerine uyulmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak aşı konusundaki "şehir efsanelerine" inanılmamasını istedi.

"Rabb'im, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2023'te zafer, 2024'te zaferler nasip etsin." diyen Büyükakın, şöyle devam etti:

"Gerçek bayramlarımız o zaman gelecek. O zaman Filistin'deki kardeşlerimizin, dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki mazlum milletlerin gözyaşları dinecek. İnşallah bu inanç ve kararlılıkla aziz milletimizin tarih boyu gösterdiği başarılara yenilerini ekleyeceğiz. KKTC, daha da iyi olacak. Libya, Suriye, Irak ve buna benzer bütün coğrafyalar aynı Azerbaycan'ın olduğu gibi her geçen gün daha da iyi olacak. Güçlenen Türkiye'yle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok daha huzur, barış ve kardeşlik içinde bayramlar yaşayacağız."

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise "sıfır sorun" politikası uygulayarak 2023'e kilitlendiklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından partililer, Kovid-19 tedbirlerine uyarak bayramlaştı.

AK Parti MKYK Üyesi Zeybek, Kocaeli'de partisinin bayramlaşma programında konuştu Açıklaması
AK Parti MKYK Üyesi Zeybek, Kocaeli'de partisinin bayramlaşma programında konuştu Açıklaması
AK Parti MKYK Üyesi Zeybek, Kocaeli'de partisinin bayramlaşma programında konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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