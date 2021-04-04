AK Parti MKYK Üyesi Parlak'tan 103 emekli amiralin bildirisine tepki
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AK Parti MKYK Üyesi Parlak'tan 103 emekli amiralin bildirisine tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti MKYK Üyesi Parlak'tan 103 emekli amiralin bildirisine tepki

AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriye tepki gösterdi.

AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı
AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı

AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriye tepki gösterdi.

Amirallerin bildirisine ilişkin açıklamalarda bulunan Parlak, 103 emekli amiralin gece yarısı yayımladıkları bildiri ile milletin iradesini yok sayarak darbe imasında bulunduklarını söyledi. Parlak, "Aziz milletimizin gözbebeği, peygamber ocağı olarak gördüğü TSK'nın içerisinde yuvarlanmış, milletimizin değerlerine ve inancına yabancı, vesayetin ve uluslararası güçlerin kuklası bir avuç darbe özlemi çeken emekliye en büyük cevap 15 Temmuzda verilmiştir. Milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde içte ve dışta birçok düşmanla mücadele ederken, yalnızca anavatanı değil, mavi vatanı da korurken, ses çıkarmayanların bugün söylediklerinin milletimiz nezdinde hiçbir karşılığı yoktur. 27 Nisan e-muhtırasına özenenler ve 15 Temmuz hasreti çekenler hukuk önünde ve milletin vicdanında hesap vereceklerdir. Milletimizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin önünde kimse duramayacaktır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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