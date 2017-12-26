AK Parti Mkyk Üyesi Baybatur Turgutlu'da

AK Parti Turgutlu İlçe Kongresinin ardından AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ile İsmail Bilen, ilçe teşkilatına hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.



İlçe binasında parti yöneticileri ve üyeleri ile bir araya gelen Baybatur burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milletin desteği ile bertaraf edildiğini anımsattı.



15 Temmuz'un darbe girişimi ve işgal operasyonu olduğunu ifade eden Baybatur, şöyle konuştu:



"15 Temmuz bertaraf edildi fakat, bu süreç devam etmekte. Şimdi ekonomik operasyonlar başladı, başka ayak oyunları var. Amerika da sahte deliller üretilerek yapılan davalar var. Oradan Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımızı sıkıştırmak ve yapabilirlerse eğer ekonomik yaptırım uygulayarak, bizi darboğaza sokmak isteyen gafiller var. Bunlara içeriden çanak tutanlar var hepiniz biliyorsunuz, ana muhalefette olduğu gibi. Cumhurbaşkanımız, bunların ne planları yaptığını, nasıl ayak oyunları oynadıklarını, nasıl kalleşlikler yaptığını hiç çekinmeden, elif gibi dimdik durarak her yerde ifade ediyor."



Türkiye'ye yönelik sürdürülen operasyonları hızla devam ettiğini belirten Baybatur, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olmamız, büyük bir nimet ve büyük bir tevafuk oldu. Oradaki duruşu, arkasından Birleşmiş Milletler genel kurulundaki, sadece Müslüman ülkeler değil, Hristiyan devletler bile bundan rahatsız oldukları için Türkiye'nin liderliğinde büyük bir cevap verildi. Türkiye bu dik duruşunu sürdürdüğü müddetçe, Suriye de yapılacak olanlara, Kuzey Irak'ta yapılacak olanlara 'dur' dediği müddetçe, Türkiye'ye yapılan operasyonlar devam edecek. Bize bu operasyonlar yapılacak diye gerimi duracağız, hayır biz geri durmayacağız. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, bu imkan meselesi değil, bu iman meselesidir."



Ziyarette, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve İlçe Başkanı Mürşit Gedizli'de bir konuşma yaptı.