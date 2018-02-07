AK Parti MKYK Üyesi Zeynep Alkış Trafik Kazası Geçirdi

AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış ile eşi ve 2 çocuğunun da bulunduğu 6 kişi, Diyarbakır-Mardin Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Alınan bilgiye göre, Alkış'ın eşi Abdulkadir Alkış'ın kullandığı otomobil, karayolunun 26'ncı kilometresinde, Erhan Seyhan'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

ZEYNEP ALKIŞ VE ÇOCUKLARI YARALANDI

Kazada, otomobillerin sürücüleri ile Zeynep Alkış, çocukları Nida ve Burak ile diğer otomobildeki Özlem Aydar hafif yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

CENAZE İÇİN YOLA ÇIKMIŞLARDI

Zeynep Alkış ve ailesinin, katıldıkları AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun vefat eden oğlu Zerdeşt Miroğlu için Midyat ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.