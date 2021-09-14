AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak Mardin'de temaslarda bulundu

AK Parti Genel Merkez MKYK üyesi ve AK Parti Mardin İl Koordinatörü Alaattin Parlak, Mardin'de temaslarda bulundu.

Parlak, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri ile Mardin'in ilçelerine ziyaretler gerçekleştirdi, partililerle ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti'nin teşkilatlanmaya büyük önem verdiğini belirten Parlak, "Teşkilatlar bir oluşumun omurgası niteliğindedir. Bu nedenle teşkilatların sağlam ve diri olması partimiz adına büyük önem arz etmektedir. Ayrım yapılmaksızın ülke ve millet çıkarları için çalışacak, siyaset üretebilecek her insanımıza kapılarımızı sonuna kadar açtık." dedi.

Parlak, Mardin'in kadim bir kültürden gelen önemli bir turizm kenti olduğunu dile getirerek, Mardin'e görevlendirilmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"İnşallah görev süresi boyunca Mardin'e yakışacak çalışmalar gerçekleştirmeyi umut ediyorum." diyen Parlak, başta AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç olmak üzere ana kademede, kadın ve gençlik kollarında, mahalle başkanlığında görev alan her bir partiliye çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Kılıç da, "Siyasi geçmişi çok eskiye dayanan ve bölge siyasetine hakim olan AK Parti Genel Merkez MKYK üyesi Alaattin Parlak'ın Mardin'e koordinatör olarak atanmış olmasını büyük bir şans olarak görüyoruz. İnşallah birlikte yapacağımız çalışmalarla teşkilatlarımızın gücüne güç katacağız." diye konuştu.