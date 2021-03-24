AK Parti MKYK'nın yeni ismi Abdurrahim Fırat
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AK Parti MKYK'nın yeni ismi Abdurrahim Fırat

24.03.2021 17:14 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:18
AK Parti MKYK'nın yeni ismi Abdurrahim Fırat

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK listesinde yer alan "Abdurrahim Fırat" ismi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde büyük bir yankı uyandırdı.

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK listesinde yer alan "Abdurrahim Fırat" ismi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde büyük bir yankı uyandırdı. Siyasi hayatına Anavatan Partisi'nde başlayan daha sonra AK Parti'de çeşitli kade melerde görev alan Avukat

Abdurrahim Fırat, kent ve bölge siyasetinin sevilen isimlerinin de başında geliyor. AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahim Fırat, MKYK'de aldığı görevle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin öngörü ve tensipleriyle AK Parti MKYK'de görev aldık. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Güven ve istikrarın teminatı olan AK Parti'miz, bu ulvi Erdemliler Hareketi, Devlet Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi lider ve muasır medeniyet seviyesine yükseltmeye devam edecek" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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