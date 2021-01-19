AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olayları hakkında Batı kamuoyunun bilgilendirilmesi teklif edildi. Bu teklifi kesin bir dille reddeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ı kastederek "Bizim için bu adam bir katildir, teröristtir. Avrupalılar nasıl anlarsa anlasınlar. Bizim öyle bir sorunumuz yoktur" dedi.

Kobani olaylarıyla ilgili iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte Selahattin Demirtaş'ın da arasında yer aldığı 108 kişinin yargılanmasına 26 Nisan tarihinde başlanacak. AK Parti MKYK toplantısında da gündeme gelen konuyla ilgili hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Toplantıda MKYK üyelerinin Batı kamuoyunun 53 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olayları hakkında bilgilendirilmesi teklifinin ortaya atıldığını belirten Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu teklifi kesin bir dille reddettiğini aktardı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

AK Parti MKYK toplantısında Demirtaş'ın yargılanması öncesinde Batı kamuoyunun, 53 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olayları hakkında bilgilendirilmesi teklifi gündeme geliyor.

"Demirtaş başta olmak üzere HDP yöneticileri ise Kobani olaylarında kışkırtıcı bir rol üstlendi. 6-8 Ekim olayları çözüm sürecinin sona ermesine neden oldu. Çözüm sürecini bitiren biz olmadık, HDP ve PKK'nın tutumu oldu. Bunu Avrupa Birliği başta olmak üzere Batı parlamentolarına, medyasına ve kamuoyuna anlatmamız lazım. Nisan ayından önce çalışmalara başlayacak şekilde bir heyet oluşturalım" teklifi getiriliyor.

"DEMİRTAŞ KATİLDİR"

Söz konusu Demirtaş olunca Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuşuyor, sert konuşuyor. "Bizim için bu adam bir katildir, teröristtir. 53 kişinin ölümüne neden olmuştur. Avrupalılar nasıl anlarsa anlasınlar. Bizim öyle bir sorunumuz yoktur" diyor.