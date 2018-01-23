AK Parti Milletvekillerinden Yenişehir Çıkarması

AK Parti Bursa milletvekilleri, Yenişehir ilçesinde vatandaşları dinledi.

Milletvekilleri Mehmet Müezzinoğlu, İsmail Aydın ve Zekeriya Birkan, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı İdris Berkcan, Yenişehir'e gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Evvela AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret eden milletvekillerini Belediye Başkanı Süleyman Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl ve partililer karşıladı. Bir süre partililerle sohbet eden milletvekilleri, daha sonra Yenişehir Romanlar Derneği Başkanı Yıldırım Belikırıkoğlu ve yönetim murulu üyeleri ile görüşmek üzere dernek lokaline geçti. Roman vatandaşların taleplerini dinleyen heyet, Romanların meselelerinin en kısa sürede halledilmesi gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Babasultan Camii restorasyon projesini de inceleyen milletvekilleri, yapımı devam eden yeni Devlet Hastanesi'ni de gezdi. Müezzinoğlu, yeni hastane binasının inşaatının süratle ilerlediğini ifade ederek, "Hastanemiz en kısa zamanda Yenişehirlilerin hizmetine girecek" diye konuştu. - BURSA