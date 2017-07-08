AK Parti Milletvekillerinden Soma Ziyareti

AK Parti Manisa milletvekilleri Recai Berber ve Uğur Aydemir, Soma ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.



Ziyaretin ardından Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene'yi makamında ziyaret eden milletvekilleri, daha sonra belediye binasında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Muhtarlardan ilçedeki sıkıntıları dinleyen milletvekilleri Berber ve Aydemir, yaptıkları ve yapacakları hizmetler hakkında bilgi verdi.



Milletvekili Berber, yaptığı konuşmada, herkesin Somaspor'a sahip çıktığını belirterek, "Somaspor'a her türlü desteği vereceğiz. Aynı şeyi Manisaspor'da istedi ama yapamadık. Ama burada amatör bir grup var. Bütün Soma sahip çıkmış. Bu sahiplenmenin getirdiği güzel havayı desteklemek adına belediyemiz sonuna kadar yanında. Milletvekilleri olarak bizler de yanındayız. Başka spor kulüplerinde olmayacak şekilde biz Somaspor'a sonuna kadar sahip çıkacağız." dedi.



Milletvekili Aydemir ise, ilçe ve kentteki diğer sıkıntıların giderilmesi konusunda milletvekili arkadaşlarıyla birlikte gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.