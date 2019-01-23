AK Parti Milletvekillerinden Gölbaşı Belediyesine Ziyaret

AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Özdemir'den çalışmalar hakkında bilgi alan milletvekilleri, çalışmaların Gölbaşı ilçesinde hızlı sürdüğünü belirterek, ilçenin her zaman geliştiğini ve gelişime açık olduğunu söyledi.

Özdemir ise milletvekillileri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat'a ilçeye verdikleri destek ve yürütülen çalışmaları için teşekkür etti.

Milletvekillerinin ziyaretine AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Belediye Başkan adayı Süleyman Kılınç, Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş ve İl Genel Meclisi Üyesi Emrullah Kara katıldı.

Kaynak: AA