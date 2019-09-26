AK Parti milletvekilinin silahıyla intihar eden Özbek kızın ağabeyi konuştu

26.09.2019 07:52

Kardeşinin cenazesini çarşamba akşamı uçakla Özbekistan'a götürmek üzereyken RS FM'den Atilla Güner'in sorularını yanıtlayan Nadira Kadirova'nın ağabeyi Muhammed Ali, şunları anlattı:

"Olay 23 Eylül'de 20:48'de gerçekleşti. Şirin Ünal beni aradı olaydan 5 dakika önce. Evde silahın kayıp olduğunu söyledi. Acaba (kardeşin silahı sana mı getirdi) diyecek sandım. Nadira'nın silahla kendini odaya kilitlediğini söyledi. O an anladım. Arkadan kızının sesi geliyordu odanın kapısına vuruyordu bağırıyordu. Telefon kapandı birden. Hemen taksiye atladım Çayyolu'ndaki eve gittim. Ama ben gittiğimde silah ateşlenmişti.

Dedim 'Kardeşim nerede?'. Polis hastanede olduğunu söyledi. Benim cebimde beş kuruş para yoktu. Şirin Bey, 'Sıktı kendine' dedi. Polis bana 50 lira verdi. Hastaneye geldim. 'Beni içeri sokun' dedim. Ben her şeyiyim onun, dedim. Babası onu bana emanet etti, dedim. Doktor geldi. Başın sağ olsun, dedi. O anda bittim ben. Doktorun ayağına yıkıldım."

"23 YAŞINDA BİR KIZ, SİLAHI BULUP ALIP DA ŞARJÖRÜ TAKIP VURMASINA İMKAN YOK"

Muhammed Ali, kardeşinin Türkiye'de üniversite okuyup evlenmek istediğini, birçok hayali olduğunu anlattı:

"Kardeşimi ben çok iyi biliyorum. İlaç kullanacak bir durumu sıkıntısı yoktu. Kendini vuracak cesareti yoktu. 23 yaşında bir kız, silahı bulup alıp da şarjörü takıp vurmasının imkanı yok. Başına sıkmamış, sol göğüs kalbin biraz üstüne sıkılmış. Konsolosluk bana 'Kardeşinin biraz masrafı olacak' dedi. Şirin Ünal'ın şoförü 'Ben karşılayacağım' dedi. 1450 dolar Nadira için, 482 dolar da benim için bilet kesildi. Şu an yoldayız havalimanına gidiyoruz. Anneme 'öldü' diyemedim. 'Yoğun bakımda' dedim. Amcamı aradım 'Kardeşim gitti, melek göçtü' dedim. Nadira'nın çok umutları vardı. Türkiye vatandaşı olmak istiyordu. Türkiye'de üniversite okumak istiyordu. Özel dersler alıyordu. Üniversiteye hazırlanıyordu. 'Türkiye'de evleneceğim' diyordu. Çok umutları vardı bu hayatta."

ÜNAL'IN TABANCASIYLA KENDİNİ VURDU

Nadira Kadirova'nın AK Parti İstanbul Milletvekili emekli general Şirin Ünal'ın, Ankara'daki evinde bir yıldır çalıştığı öğrenildi. Özbek asıllı olan 23 yaşındaki Nadira Kadirova dün sabah Şirin Ünal'ın tabancasını kalbine dayayıp intihar etti.

Kadirova'nın olaydan 1 gün önce arkadaşı Leyla'ya "Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım? Ölmek istiyorum" dediği öğrenildi.

ÜNAL O SIRADA EVDEYDİ

AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın evde bulunduğu sırada intiharın gerçekleştiği öğrenildi. Ünal, olayla ilgili konuşmak istemedi.