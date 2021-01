AK Parti Milletvekili Yüksel'den Nizip Belediyesi'ne ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan ile birlikte Belediye Başkanı Sarı'yı makamında ziyaret eden Milletvekili Yüksel, Nizip ile ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yüksel, belediyedeki konuşmasında, AK Parti Hükümeti olarak Nizip ilçesine önem verdiklerini ifade etti.

Nizip'in her zaman AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldığını söyleyen Yüksel, "Nizip'in bizim için yeri her zaman farklı olmuştur. Tabi burada belediye başkanımızın da Nizip için nasıl çalışıp gayret gösterdiğine şahidim, kendisine çalışmalarında başarılar diliyor ve her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha buradan ifade ediyorum." dedi.

Gerçekleşen ziyaretten duyulan memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise "Nizip'e yatırım ve hizmet noktasında Ankara'da kapısını çaldığımız her milletvekilimiz ilçemizin kalkınması ve hizmetlere ulaşması için elinden geleni yapıyor. Ak siyasetin mümtaz temsilcileri olan sayın vekillerimize hizmetlerimize destekleri ve ilçemize kazandırdıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu