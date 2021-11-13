AK Parti Milletvekili Yıldız, Nevşehir'de "Teşkilat Akademisi" eğitime katıldı - Haberler
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AK Parti Milletvekili Yıldız, Nevşehir'de "Teşkilat Akademisi" eğitime katıldı

AA / Alpaslan Körükcü - Haberler | Politika
AK Parti Milletvekili Yıldız, Nevşehir'de

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığının Nevşehir'de düzenlediği "Teşkilat Akademisi" eğitimlerine katıldı.

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığının Nevşehir'de düzenlediği "Teşkilat Akademisi" eğitimlerine katıldı.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla Nevşehir'de düzenlenen "Teşkilat Akademisi"ne katılan Yıldız, gazetecilere açıklama yaptı.

Teşkilat Akademisi programında birçok başlık olduğunu belirten Yıldız, "O başlıkları Türkiye'nin gelişimi üzerine, ilerlemesi, dönüşümü üzerine ve büyürken nasıl değişiyor, değişirken nasıl büyüyor, bunu sessiz devrimlerle beraber nasıl gerçekleştirdik, Nevşehir teşkilatımızla paylaştık." dedi.

Hafızaların tazelenmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Aslında bu son 20 yıl içerisinde Türkiye'de yapılanların zaman zaman bunu yapanlar tarafından dahi unutulduğunu burada bir kez daha söylemek zorundayım ve hafızamızı bu manada yenilememiz lazım. Bundan 30 yıl önce Türkiye'nin hali, 20 yıl önceki, 10 yıl önceki, şimdiki hali ve hedeflerimiz, bizim misyonumuz, vizyonumuz bunların her birisini farklı örneklerle ve sektörlerle beraber burada tekrar etmeye çalıştık ve AK Parti'nin güçlü iradesini Türkiye için ne kadar elzem olduğunu, ne kadar ihtiyaç olduğunu bir kez daha burada vurgulamaya çalıştık."

AK Parti Milletvekili Yıldız, Nevşehir'de Teşkilat Akademisi eğitime katıldı

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AA / Alpaslan Körükcü - Son Dakika Haberleri

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