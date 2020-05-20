Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
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Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı

Son dakika: TEM Otoyolu Ümraniye mevkinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç yaralandı. Ödünç hastaneye kaldırılırken hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

20.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:54

TEM Otoyolu Ümraniye mevkinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Bursa milletvekili Atilla Ödünç yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ödünç'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza saat 13.00 sıralarında TEM otoyolu Ümraniye mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ün kullandığı 06 ATL 016 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden Hakkı Ocak'ın kullandığı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ödünç, başından ve kolundan yaralandı.

Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç yaralandı

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza çevresine dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Sağlık ekipleri yaralanan Atilla Ödünç'ü ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Başından ve kolundan yaralanan Ödünç tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç yaralandı

DURUMU İYİYDİ

Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü Hakkı Ocak, "Seyir halinde ilerliyordum arkadan geldi çarptı. Durumu iyiydi hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

Milletvekili Ödünç'ün kullandığı araç, çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü. Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerinin çalışmasından sonra kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.

Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı

Kaynak: DHA

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