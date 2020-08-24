AK Parti Milletvekili Tunç'tan köylerde inceleme AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra ilçesine bağlı Göçkün, Şenyurt, Göçkündemirci köylerinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra ilçesine bağlı Göçkün, Şenyurt, Göçkündemirci köylerinde incelemelerde bulundu.

Tunç, AK Parti Amasra İlçe Başkanı Şenol Rıdvan Sert, İl Genel Meclisi Üyesi Bekir Karabacak ve Amasra Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran ile bir araya gelerek bölgede incelemelerde bulundu.

İncelemesinde köy sakinleriyle görüş alışverişinde bulunan Tunç, köylere yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Tunç, Göçkündermirci köyüne yapılacak olan köprünün alanını da inceledi.

Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin ihtiyacı olan köprünün kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceğini belirtti.

Kaynak: AA