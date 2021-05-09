AK Parti Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir'de büyük ova sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi
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AK Parti Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir'de büyük ova sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi

AK Parti Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir'de büyük ova sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir'de büyük ova statüsüne alınan ova sayısının 3'ten 11'e, büyük ova statüsüne alınan toprak alanının 78 bin 440 hektardan 197 bin 53 hektara çıktığını bildirdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir'de büyük ova statüsüne alınan ova sayısının 3'ten 11'e, büyük ova statüsüne alınan toprak alanının 78 bin 440 hektardan 197 bin 53 hektara çıktığını bildirdi.

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, 2016/9620 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla İnönü, Alpu ve Günyüzü ovalarının büyük ova ilan edildiğini anımsatarak, söz konusu kararda Kültür ve Turizm Bakanı olarak kendisinin de imzasının olduğunu hatırlattı.

Şimdi yeni Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte, Eskişehir'de Beylikova, Mahmudiye, Gökçekuyu, Kaldırımköy, Karaören, Kümbet, Kavacık ve Uluçayır ovalarının da büyük ova statüsüne alındığını ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Böylece, ilimizde büyük ova statüsüne alınan ova sayısı 3'ten 11'e, büyük ova statüsüne alınan toprak alanımız 78 bin 440 hektardan 197 bin 53 hektara çıktı. Koruma altına aldığımız topraklarımızı 2,5 kat artırmış olduk. Verimli topraklarımızın, tarım-dışı faaliyetlerle kirletilip verimsizleştirilmekten korunması bakımından fevkalade önemli ve değerli olan bu karar nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Söz konusu ovalarımızın koruma altına alınmasıyla ilgili teknik çalışmaları yürüten İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve bilhassa Bakanlık nezdinde bu konuyu da yakından takip eden değerli milletvekilimiz Sayın Prof. Dr. Emine Nur Günay hocamıza çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'de ve diğer illerimizde yeni büyük ova statüsüne kavuşan bütün ovalarımızın, milletimize ve özellikle çocuklarımıza, torunlarımıza yani gelecek kuşaklarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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