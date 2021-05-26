AK Parti milletvekili Kavuncu: "Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor, kurulan tuzakları boşa çıkaracağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti milletvekili Kavuncu: "Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor, kurulan tuzakları boşa çıkaracağız"

AK Parti milletvekili Kavuncu: 'Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor, kurulan tuzakları boşa çıkaracağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye'nin emin adımlarla yoluna devam ettiğini belirterek, kurulan tuzakları tek tek boşa çıkaracaklarını söyledi.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye'nin emin adımlarla yoluna devam ettiğini belirterek, kurulan tuzakları tek tek boşa çıkaracaklarını söyledi.

Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti İskilip İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe teşkilatları ile bir araya gelen Kavuncu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona virüs salgını bittiğinde Türkiye'nin yeni ufuklara yelken açacağını dile getiren milletvekili Kavuncu, "Türkiye'nin yeni hedeflere ilerlemesinden korkuyorlar. Türkiye yoluna emin adımlarla ilerliyor. 2023 yılını atlattıktan sonra Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girecek. Bunu gördükleri için 7 benzemezi bir araya getirmeye çalışıyorlar. Sokakta görseler birbirine selam vermeyenler bugün bir araya gelmeye çalışıyorlar. Yeni ve yeniden büyük Türkiye karşısında bir araya gelmeye çalışıyorlar. Yurt içinde ve yurt dışında işbirliği yapmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Biz bu oyunu daha öncede gördük" dedi.

Milletvekili Kavuncu, konuşmasının ardından ilçeye yapılacak olan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi. - ÇORUM

AK Parti milletvekili Kavuncu: 'Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor, kurulan tuzakları boşa çıkaracağız'
AK Parti milletvekili Kavuncu: 'Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor, kurulan tuzakları boşa çıkaracağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti üzerinden Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışanları milletimiz gayet iyi görüyor, tanıyor, defterine yazıyor.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti üzerinden Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışanları milletimiz gayet iyi görüyor, tanıyor, defterine yazıyor."
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Hülya Avşar Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Gervinho Arda Turan Mustafa Cengiz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti milletvekili Kavuncu: "Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor, kurulan tuzakları boşa çıkaracağız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 19:58:16. #1.16#

title