AK Parti Mihalıççık Kadın Kolları'ndan Yardım Eli

AK Parti Mihalıççık İlçe Kadın Kolları Başkanı Suzan Karakaya ve Yönetim Kurulu üyeleri, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı.



Ziyaret edilen evlerin temizliği ve bakımı yapılırken, eşyalar da yenilendi. Ziyaretler ve çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Suzan Karakaya, "Her insan için değişik mana ve önem ifade eden yaşlılık hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılarımıza, hak ettikleri saygıyı ve hürmeti göstermek, onların hayatını kolaylaştırmak ve yaşamlarının bu dönemlerinde kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürmelerini sağlamak, hepimizin görevidir. Biz AK Parti Kadın Kolları olarak, sorumluluklarımızın bilincindeyiz. İlçe Belediye Başkanımız İsmail Uysal'ın da desteği ile yaptığımız çat kapı ziyaretlerimizde yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi yaşlılarımıza, evde bakım hizmetlerinden, ev temizliği, ev eşyalarının yenilenmesine kadar birçok hizmeti kadın kollarımız olarak bizler sunuyoruz. Biliyoruz ki, onlara bunların yanı sıra sevgide saygıda kusur etmemek ve aynı zamanda bir minnet borcumuz var. Bu duygularla bize destek veren Belediye Başkanımız İsmail Uysal, AK Parti İlçe Başkanımız Soner Ergün ve partililerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR