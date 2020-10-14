AK Parti Menemen İlçe Başkanı Çelik mazbatasını aldı
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AK Parti Menemen İlçe Başkanı Çelik mazbatasını aldı

14.10.2020 21:27 | Son Güncelleme: 14.10.2020 21:30
AK Parti Menemen İlçe Başkanı Çelik mazbatasını aldı

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, mazbatasını aldı.

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, mazbatasını aldı.

Partinin 7. Olağan İlçe Kongresinde seçilen Ahmet Can Çelik, Menemen İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını teslim aldı.

Çelik, gazetecilere, Menemen'e hizmet etmek için geldiklerini söyledi.

Menemen'in sorunlarına öncelik vereceklerini kaydeden Çelik, "Biz bu halkın yanında olacağız ve sorunlarını gidereceğiz. Hedeflerimiz doğrultusunda inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

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