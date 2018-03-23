AK Parti Marmaris Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı İlçe Danışma Kurulu mart ayı toplantısı yapıldı.

Marmaris İlçe Teşkilatı binasında düzenlenen danışma kurulu toplantısında, İlçe Başkanı Osman Ülgen, kadın ve gençlik kollarının faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk toplantıda yaptığı konuşmada, Muğla'ya ikinci bir hastanenin yapılacağının müjdesini verdi.

Marmaris'te 20 milyon liralık bir yatırımla Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu yapılacağını belirten Öztürk, "Orhaniye mahallemizde halı saha projemizi de onayını da almış bulunmaktayız. Projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Hastanemizi spor kompleksimizi yapacağız." dedi.

AK Parti MKYK üyesi Bülent Karakuş da psikoloji okurken trafik kazası geçiren ve 14 beyin ameliyatı olan kızının iyileşip okulunu bitirerek psikolog olduğunu aktararak, "İmkansız yoktur. Bunun için çok çalışmalı çaba gösterilmeli. Muğla'da AK Parti çok şeyler başarabilir." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de partiye üye olup olmadığına bakmaksızın tüm esnafların ziyaret edilmesini istedi.

Toplantıya AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, AK Parti MKYK üyesi Bülent Karakuş, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları üyeleri ile mahalle başkanları katıldı.