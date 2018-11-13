AK Parti Mardin İl Yönetimi Görevden Alındı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mardin İl Başkanı Nihat Eri ve il yönetimi görevden alındı.

AK Parti Mardin İl Başkanlığı'na 8 ay önce atanan Nihat Eri'nin genel merkez tarafından il yönetimi ile birlikte istifasının istenmesi üzerine, Eri ve AK Parti Mardin il yönetimi istifasını verdi. Eri, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel yönetimler için aday adaylığını açıklamıştı. - MARDİN