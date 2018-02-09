AK Parti Mardin İl Kongresi Tarihi Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan AK Parti Mardin İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nin tarihi belli oldu.

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, "Herkesin merakla beklediği il kongresi tarihi, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 17 Mart 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. Kongre hazırlık çalışmalarımızı günler öncesinden başlatarak, İnşallah Mardin'e yakışır bir tarzda Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Kongre alanımızı geniş tutarak Cumhurbaşkanımızın açık alanda halkımızla buluşturduktan sonra kongre salonuna geçip buradan da tüm Türkiye ve dünya kamuoyuna yapacağı konuşmaları dinleyeceğiz. Ana Kademe Olağan İl Kongresi ile birlikte Mardin'de değişim ve yenilenme sürecimizi tamamlayıp, AK Partimizi önümüzde ki süreçlerde başarıya götürecek ekibimizle işe koyulacağız. Mart ayında gerçekleştireceğimiz kongremizin Mardin ve bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - MARDİN