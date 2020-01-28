AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan deprem bölgesine ziyaret

28.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:58

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, depremin yaşandığı Elazığ merkez ve Sivrice ilçesini ziyaret etti.

İl Başkanı Kılıç, ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

Devletin deprem süreci boyunca çalışmaları büyük bir özveriyle yürüttüğünü ve bölgeye son derece hakim olduğunu gördüklerini anlatan Kılıç, "İnşallah bundan sonra da devletimiz her kademesiyle yapacağı çalışmalarla yaraları hızla sararak, depremden etkilenen herkesin açıkta kalmaması için büyük gayretler sarf edecektir." dedi.

Kılıç, depremden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için devletin her kademesi başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlar, milletvekilleri, AK Parti Genel Merkez başkan yardımcıları ve tüm teşkilatlar olarak canla başla çalıştıklarını ve çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Bizler de Mardin'de hızlı bir şekilde yaptığımız çalışmalarla daha ilk saatlerde deprem bölgesindeydik. UMKE birimimizle, gönderilen ambulanslarımızla, AFAD birimimizle, Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün göndermiş olduğu çok sayıda personelle, Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın AFAD'ın ihtiyaç listesine göre hazırlanan bir kamyon temel ihtiyaç malzemesi, personel ve itfaiye desteğiyle, Midyat Belediyemizin bir tır dolusu giyecek, battaniye ve elektrikli soba yardımları, diğer belediye, oda, STK ve vefalı halkımızın yapmış olduğu desteklerle tüm çabamızı deprem bölgelerine yoğunlaştırdık."

Kaynak: AA