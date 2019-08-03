AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç Açıklaması

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Mazıdağı İlçe Belediye Meclisi toplantısına AK Partili meclis üyesinin silahla katıldığı iddiasını yalanladı.

Başkan Kılıç, iki gün önce Mazıdağı Belediye Meclis Toplantısında AK Partili Belediye Meclis üyesi Hikmet Erdin ile HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın arasında yaşanan olaya değindi.

Başkan Özaydın'ın olayın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını işaret eden Kılıç, bu nedenle açıklama yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

O günkü toplantıda AK Parti Belediye Meclis üyesi Hikmet Erdin'in sanayi sitesinin durumununu sorması üzerine Özaydın, görevlendirme yapılan belediye döneminde projede yolsuzluk yapıldığını iddia ettiğini vurgulayan Kılıç, Erdin'in bunun üzerine söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını söylediğini aktardı.

Bu söylemin ardından sinirlenen Başkan Nalan Özaydın'ın Erin'e hakaret ederek üzerine yürüdüğünü ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"HDP'li Belediye Başkanı, belediye binası çıkışına kadar meclis üyemizin peşinden giderek saldırmaya çalışmıştır. Belediye meclis üyelerimizin toplantıya silahla giriş yapmaya çalıştığı iddiaları asılsızdır. Açık ve net olarak ifade ediyoruz, bu büyük bir iftiradır. Meclis üyemizin ne ruhsatlı ne de ruhsatsız silahı bulunmamaktadır. Mazıdağı Belediye binası içinde bulunan tüm kamera kayıtları incelendiğinde üyemizin silahının olmadığı görülecektir. Bu iftira, toplantıda bulunan HDP'li belediye başkanı ve encümenlerinin sorulan soruya cevap veremeyecek derecede aciz durumda kalmalarındandır."

Kaynak: AA